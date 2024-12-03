Лише за перші три дні дії програми "Зимова є-Підтримка" понад 4 мільйони громадян України подали заявки на отримання одноразової виплати у розмірі 1000 гривень через додаток "Дія". Серед них 900 тисяч заявок стосуються виплат на дітей.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що популярність програми свідчить про її необхідність для українців у зимовий період.

“Темпи подачі заявок від громадян на отримання допомоги від держави за програмою «Зимова єПідтримка» залишаються високими. Це свідчить про актуальність та своєчасність такої соціальної підтримки для українців”, – зазначила Свириденко.

Заявки надходять із вражаючою швидкістю: понад 2,5 мільйона були подані в перший день, ще близько мільйона – у другий. Відповідно до статистики, 65% заявників складають жінки, решта 35% – чоловіки.

Програма стартувала 1 грудня за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її метою є допомога українцям під час складних зимових умов. Виплати призначаються як дорослим, так і дітям, які перебувають на території, підконтрольній Україні.

З 4 грудня до виплат долучиться Укрпошта, яка забезпечить доставку коштів для пенсіонерів, людей із інвалідністю та мешканців сільської місцевості. Водночас із 10 грудня гроші можна буде отримати через банки-партнери.