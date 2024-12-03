Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона підкреслила, що популярність програми свідчить про її необхідність для українців у зимовий період.
“Темпи подачі заявок від громадян на отримання допомоги від держави за програмою «Зимова єПідтримка» залишаються високими. Це свідчить про актуальність та своєчасність такої соціальної підтримки для українців”, – зазначила Свириденко.
Заявки надходять із вражаючою швидкістю: понад 2,5 мільйона були подані в перший день, ще близько мільйона – у другий. Відповідно до статистики, 65% заявників складають жінки, решта 35% – чоловіки.
Програма стартувала 1 грудня за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її метою є допомога українцям під час складних зимових умов. Виплати призначаються як дорослим, так і дітям, які перебувають на території, підконтрольній Україні.
З 4 грудня до виплат долучиться Укрпошта, яка забезпечить доставку коштів для пенсіонерів, людей із інвалідністю та мешканців сільської місцевості. Водночас із 10 грудня гроші можна буде отримати через банки-партнери.