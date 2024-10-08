За час своєї роботи український проєкт "Хочу жити", який дозволяє російським окупантам добровільно здаватися в полон, отримав 40 157 звернень.

Цю інформацію повідомили на офіційній сторінці проєкту в Telegram.

У повідомленні також наголошується, що евакуація російських військових, які здалися в полон, продовжується, попри ситуацію на лінії фронту. Представники проєкту стверджують, що кожні два дні російські окупанти переходять на бік України.

«Проєкт “Хочу жити” — це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання гинути», — йдеться у повідомленні.

8 серпня стало відомо, що російським військовополоненим в Україні більше не дозволено телефонувати рідним.

12 квітня петиція із закликом призупинити надання військовополоненим права на телефонні дзвінки, яка розпочалася 22 березня, зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

13 вересня відбувся 56-й обмін полоненими між Україною і Росією. РФ забрала 44 своїх громадян, які перебували в полоні менш як місяць.