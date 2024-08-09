Президент Володимир Зеленський повідомив, що мобільний застосунок «Армія+» має бути розширений на всі Сили оборони, оскільки за першу добу його завантажили 40 тисяч разів.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський висловив вдячність українським воїнам за впровадження застосунку «Армія+», який за першу добу отримав 40 тисяч завантажень. Він підкреслив, що цей застосунок має бути розширений на всі підрозділи Збройних сил України.

«Україна має бути сучасною на всіх рівнях», – зауважив Президент.

8 серпня в Києві відбулася презентація застосунку «Армія+», що започатковує цифровізацію документообігу в Збройних силах України.

У заході взяли участь Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.