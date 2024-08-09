Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський висловив вдячність українським воїнам за впровадження застосунку «Армія+», який за першу добу отримав 40 тисяч завантажень. Він підкреслив, що цей застосунок має бути розширений на всі підрозділи Збройних сил України.
«Україна має бути сучасною на всіх рівнях», – зауважив Президент.
8 серпня в Києві відбулася презентація застосунку «Армія+», що започатковує цифровізацію документообігу в Збройних силах України.
У заході взяли участь Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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