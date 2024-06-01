Міністерство оборони України з початку поточного року допустило до експлуатації у ЗСУ понад 40 зразків безпілотників та понад 20 наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Безпілотники можуть виконувати широкий спектр завдань – від розвідки та дистанційного мінування, до коригування вогню та завдання ударів по цілях. Це зменшує ризики для українських воїнів на полі бою. Щодо наземних роботизованих систем, то вони можуть виконувати завдання з логістики на передньому краї, здійснювати евакуацію поранених та проводити мінування/розмінування.

“Наше завдання надати нашим воїнам якнайбільше сучасних інструментів війни. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. На полі бою з’явилося багато нових засобів ураження, застосовуються нові тактики застосування військ. Тому виробництво БПЛА, систем РЕБ, розвідки, наземних роботизованих систем різного призначення та іншої інноваційної зброї – серед пріоритетних завдань”, – наголосив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, ініціатива на полі бою за тими, хто вкладається в інноваційні розробки та масштабує їх, хто матиме більше сучасних дронів та роботизованих систем, влучнішу та більш далекобійну зброю.

Він відзначив, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс нарощує обсяги виробництва багатьох зразків озброєння та техніки. Також помітно набирає обертів й кластер виробництва безпілотних авіаційних комплексів. На думку Гаврилюка, українські виробники суттєво наростили обсяги виробництва, особливо FPV-дронів, які постійно потрібні нашим військовим.