Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За останню добу окупанти здійснили 429 обстрілів по Запорізькій області, в результаті чого було під вогнем 8 населених пунктів.

Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Святопетрівка, Левадне, Роботине, Мала Токмачка і Новоандріївка були атаковані 181 безпілотними літальними апаратами різних модифікацій.

Роботине і Мала Токмачка отримали 13 обстрілів з ракетно-артилерійських систем.

Також, 235 артобстрілів було здійснено по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному і Малинівці.

Було отримано одне повідомлення про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.

За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024-го Росія зруйнувала або пошкодила 1080 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення — 121, місцевого — 879, щойно виявлених — 80. В Запорізькій області пошкоджено або знищено 46 культурних памʼяток.