Впродовж доби, 16 серпня, російські окупанти 401 раз били по 15 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих серед цивільного населення немає, але зафіксовано руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, 299 російських БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. Також противник з РСЗВ дев’ять разів обстріляв Новоданилівку та Таврійське.

Крім того, 93 артобстріли завдано по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

“Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, — йдеться у дописі Федорова.