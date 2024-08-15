В Латвії медичну реабілітацію пройшли понад 540 українських військовослужбовців, зокрема 50 осіб цього року в центрі «Яункемері», який нещодавно приєднався до програми.

Про це повідомляє пресслужба латвійського МОЗ.

Глава латвійського МОЗ Хосам Абу Мері та посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідали реабілітаційний центр «Яункемері», де зустрілися з українськими військовими та ознайомилися з програмами медичної реабілітації.

Абу Мері повідомив, що в Латвії медичну реабілітацію пройшли понад 540 українських військовослужбовців, а новий центр «Яункемері» цього року прийме 50 українців.

Міністр підкреслив високий професіоналізм латвійських фахівців у реабілітації та запевнив, що Латвія продовжить підтримувати Україну та слідкувати за ситуацією, підтримуючи контакти з українською стороною.

Цього тижня буде відправлено вантаж гуманітарної допомоги для України, що включає антибіотики, шприци, ін’єкційні голки та інші медичні засоби.

Допомога буде передана Центру громадського здоров’я МОЗ України для подальшого розподілу по лікарнях. Її надають лікарні в Ризі та інших регіонах, а також служба швидкої медичної допомоги.