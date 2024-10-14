14 жовтня понад 60 українських дипломатичних установ за кордоном отримали анонімні повідомлення про замінування їхніх будівель. Подібні листи також надійшли до підрозділів Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомило МЗС України.

В окремих випадках дипломатичні установи були змушені тимчасово призупинити консульське обслуговування громадян, але роботу швидко відновили після завершення перевірок.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах за кордоном. Українські дипломати тісно співпрацюють із правоохоронними органами та місцевою владою для проведення необхідних перевірок у країнах перебування.

МЗС підкреслило, що ця масована хвиля загроз жодним чином не вплинула на функціонування дипломатичної системи України та роботу закордонних представництв.

«Робота продовжується у штатному режимі, всі завдання виконуються в повному обсязі», — зазначили в МЗС.

Того ж дня, 14 жовтня, в різних регіонах України також були повідомлення про нібито замінування будівель, включаючи навчальні заклади, суди, університети, Міністерство культури, а також офіси видань LIGA.net і філії «Суспільного».