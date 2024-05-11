Через численні обстріли Харкова було побудовано першу підземну школу, в якій з наступного понеділка вчитимуться 620 дітей. Міський голова Харкова, Ігор Терехов прокоментував новину.

Про це Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Пройшов дебютний пробний день у першій підземній школі Харкова. З понеділка 620 дітей розпочнуть навчання у цій школі. Також триває набір учнів на новий навчальний рік.

“Зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста”, – повідомив про плани Терехов.

Також голова міста заявив, що поки харківʼяни не отримають найсучасніші системи протиповітряної оборони, живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею.

Раніше стало відомо про російські сили, які можуть готуватися до проведення більш масштабного наступу на Харків. За словами координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій, росіяни “відмовилися” від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.