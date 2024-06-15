У суботу в усій Франції відбулися масові протести проти можливого приходу ультраправих до влади після позачергових виборів до парламенту. Організаторами протестів стали п'ять профспілок та кілька лівих партій, які увійшли до новоствореного "Нового народного фронту".

Про це свідчить Le Monde.

У Парижі на вулиці зібралося велике число людей, які висловлюють свою позицію за допомогою гасла “Або вони, або ми!”. За даними правоохоронних органів, на акції було 75 000 осіб, а профспілки повідомляють про 250 000 учасників. Серед них були представники різних соціальних груп, такі як молодь, сім’ї з дітьми та пенсіонери. Учасники акції тримали плакати з зображенням Марін Ле Пен разом з Путіним та Орбаном.

За їхнім переконанням, французам необхідно прокинутися та приєднатися до протестів, а також проінформувати молодь, яка підтримала ультраправих на європейських виборах, про сутність “Національного об’єднання”.

“Деякі молоді люди навіть не знають, що батько Марін Ле Пен катував людей”, – каже учасник протесту.

Не обійшлося без інцидентів. Учасники акції в капюшонах пошкодили вуличні меблі і розгромили банківське відділення. Поліція отримала кидки пляшками, відповівши сльозогінним газом. За інформацією префектури, одну особу було затримано.

“Не думаю, що ліві можуть виграти ці вибори, але вони можуть перешкодити ультраправим отримати більшість”, – коментує ще один активіст.

Усього відбулося 182 мітинги по всій Франції, у тому числі в Марселі, Ліоні, Тулузі, Байонні, Тулоні та Нансі.