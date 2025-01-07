Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Голосування проходить в онлайн-форматі та триватиме до 21:00 за офіційним посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.
У випадку труднощів із авторизацією через обраний банк або Дія.Підпис, організатори рекомендують скористатися альтернативними способами входу чи спробувати повторити спробу пізніше.
Тим, хто перебуває в Україні, але стикається з проблемами доступу до сайту, радять змінити інтернет-з’єднання та вимкнути VPN або проксі на час голосування.
Міністерство оборони України закликало громадян долучатися до вибору, якщо вони перебувають у межах країни.
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