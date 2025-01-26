В місті Ель-Фашері, що на заході Судану, сталася жахлива атака в лікарні, в результаті якої загинуло щонайменше 70 осіб, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсусу соцмережі Х.

“Жахлива атака на Саудівську лікарню в Ель-Фашері (Судан) призвела до 19 поранених і 70 загиблих серед пацієнтів та їх супроводжувачів. На момент нападу лікарня була переповнена пацієнтами, які отримували медичну допомогу”, – повідомив він.

За інформацією Гебреєсуса, атакована лікарня в Ель-Фашері була єдиним функціонуючим шпиталем у місті, основною метою якого було надання послуг матерям.

Як зазначає Xinhua News, обстріл призвів “до повної руйнації відділення невідкладної допомоги медустанови”, внаслідок чого вона зовсім призупинила роботу.

Губернатор регіону засудив дії Сил швидкого реагування (RSF), які скоїли напад: “Лікарняне відділення, яке зазнало удару, було єдиним, яке надавало медичні послуги жителям Ель-Фашері”.

За даними міжнародних організацій, конфлікт між збройними силами Судану і RSF, що розпочався в середині квітня 2023 року, забрав життя щонайменше 27 тис. осіб і змусив понад 15 млн осіб покинути свої будинки.