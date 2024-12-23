73% українців позитивно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Проти цього виступають 20% опитаних, а 7% не змогли визначитися.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас, якщо відновлення ядерного арсеналу призведе до втрати підтримки Заходу та введення санкцій, ідею підтримають 46% українців, тоді як 44% висловилися проти, а 10% залишилися без визначеної позиції.

У разі наявності достатніх ресурсів для збереження стабільності до моменту створення ядерної зброї, 58% громадян готові йти на ризики втрати західної підтримки. Водночас 33% вважають це неприйнятним, а 8% не визначилися зі своєю позицією.

Соціологи також зазначають, що бажання українців відновити ядерну зброю не суперечить їхній довірі до НАТО.