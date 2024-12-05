До 1 січня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство під час воєнного стану, можуть повернутися на військову службу для звільнення від кримінальної відповідальності. Понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно звернулося і повернулося на військову службу.

Про це заявив начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак, повідомляє пресслужба ОГП.

Він наголосив, що було ухвалено закон, який визначає порядок звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення місця служби або дезертирство. Також з 29 листопада набрав чинності закон, що регулює процедуру відновлення військової служби для осіб, котрі вчинили зазначені порушення.

Наразі відомо, що більше, ніж 8 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися на військову службу. З них понад 5 тисяч повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону.

“Тобто з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення”, – акцентував Саіян Сєвак.