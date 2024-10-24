Про це свідчать результати соціологічного опитування соціологічної служби Центру Разумкова, передає “Інтерфакс-Україна”.
Де в Україні найбільше підтримують вступ до ЄС та НАТО
Найбільша підтримка вступу до ЄС спостерігається на заході України (96%). У центральних регіонах 90% українців проголосували б “за” на потенційному референдумі, на сході — 81%. Найменша підтримка на півдні (69%).
Щодо вступу до НАТО, за регіонами ситуація подібна до тієї, що була б за умови референдуму про вступ до ЄС: за вступ були б 95% жителів заходу, 88,5% жителів центру, 78% жителів сходу (проти 16%) і 64% жителів півдня.
Відзначається, що зростає частка українців, які підтримують вступ до ЄС та НАТО. У 2021 році за вступ до ЄС були готові проголосувати 78%, а за НАТО — 70%.
Дослідження проведено серед 2016 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України за підтримки USAID.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією.
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