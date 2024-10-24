Якби референдум про вступ України до ЄС і НАТО відбувся найближчим часом, більшість українців проголосували б "за". 81% громадян готові взяти участь у референдумі щодо вступу до ЄС. Серед них 88% підтримують вступ, 8% висловилися проти. Щодо НАТО, участь у референдумі готові взяти 82% опитаних, з яких 86% голосували б за, а 10% — проти.

Про це свідчать результати соціологічного опитування соціологічної служби Центру Разумкова, передає “Інтерфакс-Україна”.

Де в Україні найбільше підтримують вступ до ЄС та НАТО

Найбільша підтримка вступу до ЄС спостерігається на заході України (96%). У центральних регіонах 90% українців проголосували б “за” на потенційному референдумі, на сході — 81%. Найменша підтримка на півдні (69%).

Щодо вступу до НАТО, за регіонами ситуація подібна до тієї, що була б за умови референдуму про вступ до ЄС: за вступ були б 95% жителів заходу, 88,5% жителів центру, 78% жителів сходу (проти 16%) і 64% жителів півдня.

Відзначається, що зростає частка українців, які підтримують вступ до ЄС та НАТО. У 2021 році за вступ до ЄС були готові проголосувати 78%, а за НАТО — 70%.

Дослідження проведено серед 2016 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України за підтримки USAID.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією.