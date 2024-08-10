Щонайменше 93 палестинці були вбиті під час ізраїльського удару по школі та мечеті в Газі, де перебували переміщені особи. Цей удар, який був спрямований проти бойовиків ХАМАС, вже викликав міжнародне обурення.

Про це пише CNN.

Цивільна оборона Гази повідомила, що люди здійснювали ранкову молитву в комплексі Ат-Табіїн в районі Ад-Дарадж у східній частині міста Газа, коли в ніч на суботу по ньому було завдано удару.

“На цей момент відомо про понад 93 жертви, серед яких 11 дітей і шість жінок. Є неідентифіковані останки”, — заявив на телевізійній пресконференція речник палестинської цивільної оборони Махмуд Бассал.

За словами Бассала, близько 350 сімей знайшли притулок у цьому комплексі. За його словами, постраждали як верхній поверх, де проживають сім’ї, так і нижній, який використовується як мечеть.

“Це були невинні люди, які молилися… де весь світ?” — сказав чоловік, який втратив під час страйку дочку, зятя та онуків.

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердили CNN, що вони влучили в комплекс, заявивши, що їх ВПС “точно вдарили по терористах ХАМАС, які діяли в центрі управління ХАМАС, розташованому в будівлі”.

Військові також заявили, що перед авіаударом було вжито “численних заходів для зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та інформацію розвідки”.

Згідно з попередніми повідомленнями CNN, суботній удар ізраїльських військових по школі в Газі став уже п’ятим з минулої неділі.

Катар і Єгипет, які ведуть посередницькі зусилля зі Сполученими Штатами, засудили удар і назвали його порушенням міжнародного права. Ці країни докладатимуть сили, щоб посадити ворогуючі сторони за стіл переговорів щодо припинення вогню та угоди щодо заручників.