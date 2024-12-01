Міністр цифрової трансформації порадив оновити Дію, якщо у застосунку не видно послуги "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він написав, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заяв на 1 000 гривень у застосунку.

“Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про Зимову єПідтримку”, — написав Федоров.

І нагадав, що на те, щоб скористатися послугою, є три місяці. Послуга стала доступною відсьогодні.