Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він написав, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заяв на 1 000 гривень у застосунку.
“Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про Зимову єПідтримку”, — написав Федоров.
І нагадав, що на те, щоб скористатися послугою, є три місяці. Послуга стала доступною відсьогодні.
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