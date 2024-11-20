Близько 55% міжнародних брендів продовжують вести бізнес у Росії, незважаючи на повномасштабну війну, яку ця країна розв'язала проти України.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute, проаналізувавши діяльність понад 2200 компаній у своїй базі.

Повністю вийшли з російського ринку лише 440 компаній – це становить 11% від загальної кількості в базі інституту або 27% від компаній, які отримували дохід у РФ з 2021 року.

Експерти також відзначили, що в жовтні 2024 року бізнес у Росії припинили 11 компаній. Серед них: