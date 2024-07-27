Понад 50% українських шкіл оснащені генераторами та мають котельні, що дозволяють їм проводити офлайн-навчання навіть при відключенні електроенергії.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, ситуація в різних регіонах країни відрізняється: є школи, які готові до офлайн-навчання, а є школи, які не мають можливості забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат, де вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє їх виконання.

“У нас є школи, які мають генератори й можуть навчатися при відключенні електрики. Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою”, – заявив Сташків.

Також посадовець додав, що навчальний рік розпочнеться у вересні, однак дату завершення навчального процесу кожна школа може визначати на свій розсуд.

“Школа може закінчувати навчальний рік не обов’язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули. Тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня. Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно”, – пояснив чиновник.

Нагадаємо, уряд затвердив дати початку та закінчення навчального року у школах. Так, за інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025 року.