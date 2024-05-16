Більше полвоини поляків вважають, що Польща повинна повертати українців призовного віку в Україну.

Опитування, проведене IBRiS на замовлення газети “Rzeczpospolita”, показало, що більшість поляків підтримують ідею відправки українських чоловіків призовного віку до Збройних Сил України:

50,7% респондентів висловилися за те, щоб українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Польщі, були відправлені воювати в Україні:

28,1% відповіли “однозначно так”.

22,6% відповіли “скоріше так”.

39% респондентів висловилися проти:

21,4% відповіли “скоріше ні”.

17,6% відповіли “точно ні”.

10,3% не мають визначеної думки з цього питання.