Більше полвоини поляків вважають, що Польща повинна повертати українців призовного віку в Україну.
Опитування, проведене IBRiS на замовлення газети “Rzeczpospolita”, показало, що більшість поляків підтримують ідею відправки українських чоловіків призовного віку до Збройних Сил України:
50,7% респондентів висловилися за те, щоб українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Польщі, були відправлені воювати в Україні:
- 28,1% відповіли “однозначно так”.
- 22,6% відповіли “скоріше так”.
39% респондентів висловилися проти:
- 21,4% відповіли “скоріше ні”.
- 17,6% відповіли “точно ні”.
10,3% не мають визначеної думки з цього питання.
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