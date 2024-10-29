Станом сьогоднішній день, в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин зареєстровано понад 52 тисячі осіб, серед яких понад 1700 дітей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

“Станом на сьогодні, понад 52 тисячі осіб є облікованими у нашому Реєстрі, у якому ведеться облік осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І якщо говорити безпосередньо про записи в реєстрі, то понад 1700 дітей станом на сьогодні обліковані у реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, – заявив Тимченко.

Він додав, що громадяни можуть надавати інформацію до реєстру лише через підрозділи Нацполіції, якщо особа оголошена в розшук.

Тимченко пояснив, що представники Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перевіряють надану інформацію та, після її підтвердження, вносять її до Реєстру, де вона стає реєстровим записом.