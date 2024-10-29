Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.
“Станом на сьогодні, понад 52 тисячі осіб є облікованими у нашому Реєстрі, у якому ведеться облік осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І якщо говорити безпосередньо про записи в реєстрі, то понад 1700 дітей станом на сьогодні обліковані у реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, – заявив Тимченко.
Він додав, що громадяни можуть надавати інформацію до реєстру лише через підрозділи Нацполіції, якщо особа оголошена в розшук.
Тимченко пояснив, що представники Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перевіряють надану інформацію та, після її підтвердження, вносять її до Реєстру, де вона стає реєстровим записом.