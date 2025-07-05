Папа Лев XIV призначив Тібо Верні главою комісії з захисту неповнолітніх

Про це повідомляє Vatican News

Папа Римський Лев XIV призначив нового президента папської комісії із захисту неповнолітніх – французького єпископа Тібо Верні. Це рішення є важливим кроком у зусиллях Ватикану проти насильства над дітьми в церкві, про що повідомляє Vatican News.

Архієпископ Тібо Верні активно долучався до роботи Незалежної комісії з питань сексуального насильства в Церкві у Франції, а також брав участь у створенні органу, що займається компенсацією постраждалим. Він надавав підтримку жертвам під час їхньої взаємодії з цивільними та судовими установами.

З підвищенням у статусі Тібо Верні також отримає титул кардинала. Він планує використати свій досвід для покращення ситуації в римо-католицькій церкві на глобальному рівні. Однією з його цілей є об’єднання зусиль різних церковних структур, які займаються захистом неповнолітніх, в єдину мережу.

“Пріоритетами будуть продовження роботи, вже представленої у щорічному звіті, ініціативи в країнах, які їх потребують, а також підтримка Церков у прийнятті та супроводі жертв через проєкт ‘Memorare’. Керівні принципи будуть опубліковані найближчим часом. Вони містять рекомендації щодо супроводу та захисту неповнолітніх.” – Тібо Верні

Скандали, пов’язані з домаганнями та розбещенням неповнолітніх у римо-католицькій церкві, тривають вже багато років. У США прокурори та журналісти в штатах Пенсильванія та Луїзіана розслідували тисячі випадків розбещення дітей священниками. Подібні інциденти також зафіксовані в Чилі, Австралії, Франції, Великій Британії, Індії та інших країнах.

Папа Римський Франциск, який пішов з життя, неодноразово зустрічався з жертвами насильства з боку священників і організовував конференції для єпископів, щоб посилити боротьбу з насильством у церкві.