Папа Лев XIV закликає до миру в Україні: звернення та зустріч із Зеленським

Як повідомляє Twitter-акаунт Папи Римського @Pontifex

Папа Римський Лев XIV висловив своє глибоке занепокоєння через нові масовані атаки на території України. У своєму зверненні в соціальній мережі X (Twitter) він зазначив: “Народ України знову зазнає серйозних атак. Я молюся за всіх постраждалих, особливо за дітей та їхні родини”.

Понтифік закликав до термінового припинення війни та підтримки всіх ініціатив, спрямованих на діалог і встановлення миру. “Я знову наполегливо закликаю до завершення війни та підтримки кожної ініціативи, що веде до діалогу і миру. Давайте разом молитися за мир в Україні та в усіх куточках світу, де війна приносить страждання”, – підкреслив Папа Лев XIV.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим Папою Римським Левом XIV під час його інтронізації 18 травня 2025 року. Вони провели коротку, але важливу зустріч у Ватикані, обговоривши актуальні питання миру та безпеки.

Деталі про Папу Лева XIV

Конклав, що обирав наступника Папи Франциска, розпочався 7 травня 2025 року. 133 кардинали-виборці склали обітницю таємниці, після чого двері Сикстинської капели були зачинені для голосування. Перші два дні голосування супроводжувалися чорним димом, що свідчило про відсутність згоди.

8 травня ввечері, після третього раунду голосування, з димаря піднявся білий дим – символ обрання нового Папи. Ним став 69-річний американець Роберт Френсіс Прево, який обрав ім’я Лев XIV.

У своєму першому зверненні до вірян на площі Святого Петра Папа Лев XIV віддав шану покійному понтифіку Франциску, закликаючи пам’ятати його спадщину та продовжувати реформи.

Новообраний понтифік народився 1955 року в Чикаго, США. Він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Значну частину своєї кар’єри Лев XIV провів як місіонер у Південній Америці, десять років працюючи в Перу, а з 2014 по 2023 роки був єпископом у Чіклайо.

У вересні 2023 року Папа Франциск підніс його до сану кардинала. Очікується, що Лев XIV продовжить реформаторську діяльність свого попередника, зосереджуючись на питаннях миру та соціальної справедливості.