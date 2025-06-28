Папа Лев XIV висловив співчуття Україні та зустрівся з вірянами у Ватикані

Як пише CNN, Лев XIV провів значну частину своєї кар’єри місіонером у Південній Америці.

Папа Римський Лев XIV нещодавно відвідав службу глави Української Греко-Католицької Церкви у Ватикані, де мав можливість поспілкуватися з українськими вірянами. У своїй промові він висловив глибокі співчуття жертвам війни, яку розпочала Росія проти України. Цю інформацію Папа Римський оприлюднив у соцмережі X.

З нагоди ювілею Української Греко-Католицької Церкви до Ватикану прибули українські віряни. Папа звернувся до них зі словами: “Мир нехай буде з усіма вами!”. Він підкреслив, що віра українського народу нині проходить через серйозні випробування.

У своєму повідомленні в соцмережі X Папа Римський зазначив, що розділяє біль українців, які втратили своїх близьких та стали жертвами війни. Проте він не вказав на Росію як на агресора, не назвавши конкретно, що саме РФ розпочала війну проти України.

“Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть.” – Папа Римський Лев XIV

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на слова Папи Римського, подякувавши йому за співчуття. У своєму повідомленні він підкреслив важливість спільних зусиль для зупинки російської агресії.

“Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі.” – Володимир Зеленський

Деталі про нового Папу Лева XIV

Конклав, що обирав наступника Папи Франциска, розпочався 7 травня. 133 кардинали-виборці, які брали участь у процесі, спочатку помолилися та склали обітницю таємниці. Після кількох раундів голосування, 8 травня, з димаря Сикстинської капели піднявся білий дим, що свідчило про обрання нового Папи.

267-м Папою Римським став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав ім’я Лев XIV. Після обрання він звернувся до натовпу на площі Святого Петра, віддавши шану своєму попереднику, Папі Франциску.

Лев XIV народився 1955 року в Чикаго, США, де здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Як повідомляє CNN, він провів значну частину своєї кар’єри місіонером у Південній Америці, зокрема, десять років у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав посаду єпископа у Чіклайо.

У вересні 2023 року Папа Франциск підвищив його до сану кардинала, і тепер очікується, що Лев XIV продовжить реформи, розпочаті його попередником.