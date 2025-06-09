Папа Римський Лев XIV закликає до єдиної дати святкування Великодня

Відповідна заява понтифіка пролунала під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності, пише Vatican News.

Папа Римський Лев XIV висловив готовність Католицької церкви до встановлення єдиної дати святкування Великодня для всіх християн. Ця важлива заява була зроблена під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та питанням католицько-православної єдності.

Понтифік підкреслив, що існують кілька можливих рішень, які можуть сприяти спільному святкуванню “Свята над святами”, не порушуючи принципи, закладені Нікейським собором.

“Цього року, коли всі християни святкують Великдень в один день, я хотів би підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку екуменічного рішення, що сприяло б спільному святкуванню Воскресіння Господнього, і, таким чином, надало б більшу місіонерську силу нашій проповіді Ісусового ймення та спасіння, народженого вірою в рятівну істину Євангелія.”

– Папа Римський Лев XIV

Папа також висловив жаль з приводу того, що календарні розбіжності заважають християнам святкувати найважливіше свято літургійного року разом. Це призводить до “душпастирських проблем у громадах, розділяє сім’ї та послаблює вірогідність нашого свідчення Євангелія”.

Чому різні конфесії святкують Великдень у різні дні

Після 1 вересня 2023 року нерухомі свята в православній церкві України та УГКЦ змістилися на 13 днів, оскільки юліанський календар відстає від григоріанського на цей же термін. Проте, незважаючи на це, Православна церква України та УГКЦ не перейшли на григоріанський календар, а обрали новоюліанський.

Відмінності між цими календарями стосуються обчислення дати Великодня. Окрім нерухомих свят, які тепер святкуються одночасно, є також свята, що не мають фіксованої дати, а їх відзначення залежить від першого весняного повного місяця. Великдень, як основне свято християн, визначається відповідно до місячного циклу.