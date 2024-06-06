В контексті енергетичної кризи, громадянам України рекомендовано зменшити використання кондиціонерів, в той час, як урядові інституції продовжують насолоджуватися цим благом та оголошують все нові закупівлі.

Про це йдеться у системі Prozorro.

На тлі знеструмлень по 7-9 годин, що відбуваються останній тиждень у Києві, ціла низка державних органів закуповує кліматичну техніку, завершує процедури та не скасовує тендери, що вже були оголошені раніше.