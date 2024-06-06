Про це йдеться у системі Prozorro.
На тлі знеструмлень по 7-9 годин, що відбуваються останній тиждень у Києві, ціла низка державних органів закуповує кліматичну техніку, завершує процедури та не скасовує тендери, що вже були оголошені раніше.
- Київський метрополітен інвестував 3,2 мільйони гривень з державного бюджету в кондиціонери, попри першочергову необхідність захисту метрополітену від відключень електроенергії.
- Найбільший вищий навчальний заклад країни, Київський політехнічний інститут, витратив мільйон гривень з бюджету на кондиціонери.
- «Укрпошта» витратила 3 мільйони гривень на системи кондиціонування.
- «Укренерго», компанія, яка закликає громадян обмежити використання кондиціонерів, сама придбала кондиціонери на суму 629 тисяч гривень.
- Київська міська рада також вирішила витратити 170 тисяч гривень на кілька кондиціонерів, незважаючи на те, що в будівлі ради вже встановлені кондиціонери в кожному офісі, сесійній залі та комісійних залах.
- 5 червня оприлюднили оголошення про закупівлю кліматичної техніки у Центрі обслуговування підрозділів Нацполіції України. Кондиціонери встановлять у “штаб-квартирі” поліції на вул. Богомольця, 10 у Києві, на це планують витратити 736 тис грн