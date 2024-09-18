Війна Росії проти України триває вже понад два з половиною роки, що викликало зростання міжнародних закликів до політичного врегулювання конфлікту. Однак умови миру для Києва і Москви залишаються неприйнятними. Путін і Зеленський публічно заявили про готовність до переговорів, проте обидва лідери не відступають від своїх давніх цілей і прагнення до перемоги.

Про це пише Раджан Менон, політолог в газеті The Guardian, який чотири рази відвідував Україну під час війни.

“Чи може поєднання втоми від війни й страху перед ескалацією прокласти шлях до переговорів, які покладуть край війні? Я налаштований скептично”, — пише автор.

Менон зазначає, що моральний дух ні на фронті, ні в тилу серед українців не знизився до такого рівня, який не залишає Зеленському іншого вибору, окрім як припинити бойові дії й шукати миру на умовах Росії.