Скільки буде тривати війна в Україні – на Заході вважають, що війна триватиме щонайменше два роки і може затягнутися до п'яти років » Слово і Діло

Про це пише Раджан Менон, політолог в газеті The Guardian, який чотири рази відвідував Україну під час війни.

Чи може поєднання втоми від війни й страху перед ескалацією прокласти шлях до переговорів, які покладуть край війні? Я налаштований скептично”, пише автор.

Менон зазначає, що моральний дух ні на фронті, ні в тилу серед українців не знизився до такого рівня, який не залишає Зеленському іншого вибору, окрім як припинити бойові дії й шукати миру на умовах Росії.

“Тим не менш, Курська операція є додатковим свідченням того, що Київ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу. Дійсно, Зеленський і його командири вважають, що ці здобутки можна закріпити, якщо Британія і США дозволять Україні використовувати свої ракети дальнього радіусу дії для завдання ударів по російських аеродромах“, — додає політолог.