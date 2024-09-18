Про це пише Раджан Менон, політолог в газеті The Guardian, який чотири рази відвідував Україну під час війни.
“Чи може поєднання втоми від війни й страху перед ескалацією прокласти шлях до переговорів, які покладуть край війні? Я налаштований скептично”, — пише автор.
Менон зазначає, що моральний дух ні на фронті, ні в тилу серед українців не знизився до такого рівня, який не залишає Зеленському іншого вибору, окрім як припинити бойові дії й шукати миру на умовах Росії.
“Тим не менш, Курська операція є додатковим свідченням того, що Київ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу. Дійсно, Зеленський і його командири вважають, що ці здобутки можна закріпити, якщо Британія і США дозволять Україні використовувати свої ракети дальнього радіусу дії для завдання ударів по російських аеродромах“, — додає політолог.
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