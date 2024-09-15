Російські війська продовжують використовувати територію ЗАЕС для розміщення своїх військових і зберігання боєприпасів та вибухових речовин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, на території ЗАЕС знаходяться підрозділи росгвардії чисельністю до 1300 осіб. Зокрема, ідентифіковано підрозділи ОМОН “Ахмат-1” з Грозного та СОБР “Агат” з Пензи. Окупанти використовують форму воєнізованої охорони ЗАЕС для маскування під час чергувань, замість форми Росгвардії.

Крім того, окупанти використовують технічні та підвальні приміщення станції для зберігання стрілецьких і артилерійських боєприпасів як для своїх військових на станції, так і для підкріплення сусідніх позицій.

Довкола міста та станції ворог створив понад 20 мінних полів загальною протяжністю близько 6,5 км. Окупанти все ще побоюються можливого десантування українських сил з Дніпра.

“Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції”, — йдеться в дописі.

При цьому місії МАГАТЕ знову не було надано доступу до західної частини двох турбінних залів станції. Хоча організація зафіксувала цей факт, жодних рішень щодо присутності “Росатому”, який керує ЗАЕС, ухвалено не було.