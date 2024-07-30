Про це в інтерв’ю Суспільному розповіла адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

“Очевидно, що під час президентської виборчої кампанії буде зроблено багато заяв, і це непевний час, але це і є демократія, і це те, що українці добре знають: надзвичайно важливо мати вільні вибори і виборців, які можуть вийти і висловити свою думку”, — сказала вона.

Павер згадала, що важливим є те, що у квітні був схвалений додатковий пакет допомоги.

“Ми знаємо, як важко було українцям протягом багатьох місяців щодня не відриваючись від своїх телефонів спостерігати за тим, як буде проходити пряма бюджетна підтримка і чекаючи її місяць за місяцем. Я знаю, що це, мабуть, не дуже сподобалося українцям, які справедливо кажуть: “Подивіться на всі жертви, на які ми йдемо, і ви так довго зволікаєте з чимось життєво важливим”. Але не дозволяйте цій затримці відволікти вас від основного факту, який полягає в тому, що 73% членів Палати представників проголосували за цей додатковий пакет, і 81% членів Сенату США”, — наголосила адміністраторка USAID.

Вона зазначила, що попри те, що на виборах буде ротація і в Палаті представників, і в Сенаті, існує велика двопартійна більшість, яка усвідомлює все, що Україна робить для свободи в усьому світі, і “розуміє, наскільки небезпечно було б дозволити, щоб один жорстокий хуліган переміг, щоб агресія такого масштабу була виправдана”.

Також Павер порадила критично ставитися до будь-яких політичних заяв, зроблених під час “сезону дурниць”.