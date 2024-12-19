Компанія Sinopec - найбільший нафтопереробник Китаю заявила, що попит на бензин у країні досяг піку минулого року і надалі буде лише знижуватися. Основною причиною є швидке поширення електромобілів, яке стає незворотним фактором змін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі звітом Sinopec Economics & Development Research Institute, споживання бензину в 2024 році знизиться приблизно на 1%, а після 2025 року падіння прискориться. Інститут підтвердив свій попередній прогноз, що загальний попит на нафту в Китаї досягне піку на рівні 800 млн тонн на рік не пізніше 2027 року.

“Попит на нафту, обумовлений потребами у нафтохімії, допоможе згладити скорочення, спричинене зниженням споживання пального для транспорту. Нафтопереробні компанії мають зосередитися на підвищенні хімічних виходів. Ми очікуємо, що зростання кількості автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння зупиниться після 2025 року”, – зазначив керівник інституту Ло Дацін.

Попит на дизель у Китаї, який досяг піку у 2019 році, також знижуватиметься. Sinopec прогнозує падіння цього показника на 5,4% до 184 млн тонн у 2024 році та ще на 3%-5% у 2025 році. Проте споживання авіаційного пального буде зростати: у 2024 році очікується підвищення на 13,6%, а в 2025-му – на 7%, що обумовлено відновленням авіаперельотів до рівня, який існував до пандемії.

Крім цього, потреба в етилені, ключовій сировині для нафтохімії, зросте на 3,9% і досягне 66 млн тонн у 2025 році. У Sinopec також прогнозують, що розширення нафтопереробних потужностей у Китаї наближається до завершення. Їхній максимум сягне 960-970 млн тонн до 2025 року.

Компанія China National Petroleum Corp. (CNPC) очікує ще ранішого піку попиту на нафту в Китаї, ніж Sinopec. За їхніми прогнозами, споживання досягне 770 млн тонн вже у 2025 році, що на п’ять років раніше за попередні оцінки CNPC.