Українські школярі часто стикаються з викликами під час вивчення шкільних програм. Сучасне навчання потребує від учнів великої уваги, зусиль та активної участі батьків у навчальному процесі. Основна мета – досягнення високих результатів на НМТ, що відкривають двері до престижних вищих навчальних закладів.

Зараз ситуація значно змінюється через поширення дистанційної освіти. Це особливо стосується математики, яка є одним з найпроблемніших предметів для багатьох учнів. У таких випадках допомога репетитора стає надзвичайно важливою. Якщо у школяра є труднощі, то репетитор з математики онлайн допоможе їх подолати. Це забезпечить постійний розвиток здібностей, освоєння нових знань і досягнення високих успіхів.

Статистика найпопулярніших предметів

Кожен предмет у навчальному процесі має своє значення. Заняття з репетиторами вибирають не тільки ті учні, які відстають у навчанні, але й ті, кому важливі особисті консультації, детальні пояснення складного матеріалу та розбір незрозумілих тем.

Від математики до природничих наук

Математика сприяє розвитку логічного мислення та аналітичних здібностей, а також є ключем до успіху в науці, технологіях та інженерії. Приблизно 39% запитів на репетиторів.

Англійська мова є критично важливою для міжнародного спілкування і доступу до світових можливостей. Близько 35% усіх запитів на репетиторів.

Українська мова та історія України є популярними серед школярів. Це відображає їх важливий вплив на культурне та патріотичне виховання. Попит на репетиторів становить близько 17%.

Біологія, хімія та фізика – важливі предмети для розуміння природничих наук і підготовки до вступних іспитів. Запити на репетиторів з цих предметів становлять менше ніж 5%.

Пікові періоди попиту на репетиторів

Попит на репетиторів з більшості шкільних предметів найвищий в серпні-вересні, коли учні активно готуються до навчання, а під час підготовки до іспитів, особливо у квітні, різко зростає. Також, значний запит на заняття з англійської мови спостерігається у літні місяці, коли учні мають більше часу для поглибленого вивчення мови.

Освітні можливості

Сучасне репетиторство надає можливість займатися як віч-на-віч, так і онлайн, використовуючи новітні інформаційні технології. Багато батьків прагнуть, щоб їхні діти навчалися через практичні приклади та теоретичні пояснення. Для цього можна обрати індивідуальні заняття з репетитором, який надасть персоналізовану підтримку, або спеціалізовані школи з поглибленим вивченням математики чи іноземних мов. Обидва підходи відіграють важливу роль у сучасній освіті, сприяють розвитку необхідних навичок та досягнення високих результатів у навчанні.