Житель міста Берислав на Херсонщині дістав поранення через скидання вибухівки росіянами з беспілотника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Сьогодні зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель”, — йдеться в повідомленні.

Чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою, контузією та пораненням рук і тулуба.