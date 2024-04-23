Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Сьогодні зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель”, — йдеться в повідомленні.

Чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою, контузією та пораненням рук і тулуба.

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