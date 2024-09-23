Про це повідомив ІМІ із посиланням на дружину Марію Семенченко.

“Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли б пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще. А це дуже тяжко. Особливо коли ти ні на що не впливаєш і не знаєш, куди прикласти своє бажання щось робити”, — розповіла дружина.

Іван досі перебуває в реанімації без свідомості. Друзі зможуть провідати його пізніше.

“Тепер я проситиму вас записувати не аудіо, а відео для Івана зі словами підтримки, новинами та вашими історіями. Вірю, що він скоро прийде до тями і зможе не лише почути вас, а й побачити. Ну і мені теж втішно чути і бачити вас”, — написала Марія.

Як повідомлялось, оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей був важко поранений 24 серпня 2024 року в Краматорську внаслідок російського удару по готелю “Сапфір”. Поранення отримав також його колега, журналіст Ден Пелещук. Радник із безпеки Reuters, колишній британський військовий Раян Еванс загинув.