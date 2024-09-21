Про це заявив федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

“Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче”, – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що ця вартість буде залежити не тільки з військової загрози з боку російського диктатора Володимира Путіна, але й через потік біженців з України, який може спровокувати поразка.

У зв’язку з цим Пісторіус закликав усіх, хто пропонує припинити допомогу Україні, мотивуючи це тим, що “це не наша війна”, завжди зважати на наслідки. Особливо він розкритикував подібні заяви від німецьких популістських партій BSW та AfD.

“Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект”, – наголосив він.

Міністр оборони Німеччини окремо зазначив, що війна Путіна проти України є актом “руйнування міжнародного порядку, заснованого на правилах”. За його словами, якщо дозволити Путіну досягти своїх цілей, кремлівський диктатор вирішить, що Захід слабкий, а він може робити все, що хоче.

В такому випадку може настати черга Молдови чи Грузії, або ж в якийсь момент Путін наважиться піти війною на країни Балтії, які є членами НАТО.