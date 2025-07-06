Порошенко не зміг виїхати за кордон: нові обмеження для опозиції

Про це йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність» на Facebook

Партія “Європейська Солідарність” оголосила, що їхній лідер Петро Порошенко знову не зміг виїхати за кордон. Цього разу він планував відвідати Мадрид для участі у з’їзді Народної партії та Рим для Конференції з відновлення України.

У заяві партії зазначено, що Порошенко отримав офіційне запрошення від Голови Народної партії Альберто Нуньєсо Фейхоо для поїздки до Мадрида, а також персональне запрошення від спікера італійського парламенту на конференцію у Римі.

Представники “Європейської Солідарності” підкреслюють, що дипломатія є важливим інструментом для зміцнення міжнародної підтримки України, і цим мають займатися професіонали, а не непрофесійні особи.

Крім того, партія звернула увагу на кризу у відносинах між Україною та США, що виникла після інциденту в Овальному кабінеті, коли відбувся конфлікт між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом наприкінці лютого 2025 року. Порошенко також вказує на проблеми у комунікації української влади з новою американською адміністрацією, а також на погіршення контактів із країнами ЄС та Китаєм.

Партія неодноразово закликала українську владу скасувати обмеження для опозиції, зокрема щодо міжнародної діяльності депутатів, оскільки це, на їхню думку, шкодить євроінтеграції та переговорам про вступ до ЄС.

На момент публікації у Верховній Раді не було офіційних коментарів з цього приводу.

Попередні випадки відмов у виїзді та судові позови

Це не перший випадок, коли Петро Порошенко стикається з труднощами у виїзді за кордон. У травні 2023 року прикордонники не пропустили його за межі України, і лише з третьої спроби він зміг перетнути кордон з Польщею. Причиною відмови тоді називали проблеми з підтвердженням дійсності дозвільного документа через несправний QR-код.

1 грудня 2023 року Порошенко також не зміг виїхати у відрядження до Польщі та США, незважаючи на наявність дозволу, підписаного головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Після цього він подав судовий позов на віцеспікера Олександра Корнієнка та прикордонників, але суд відхилив його.

У лютому 2024 року Порошенко заявив про відмову у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, зазначивши, що замість дозволу отримав повістки до Державного бюро розслідувань.

На початку квітня 2025 року партія “Європейська Солідарність” повідомила про чергову відмову у закордонному відрядженні Порошенка до США. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук тоді пояснив, що запит на відрядження надійшов уже після запланованої дати виїзду.