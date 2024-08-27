Про це повідомляється в соцмережі Х.

“Я вимушений покаятись, тому що частина вини безумовно лежить на Порошенкові. Поки Порошенко відволікав владу, коли вона вимушена була здирати білборди «ЄС. НАТО. Україна. Армія. Мова. Віра», увага влади спів служб правоохоронних органів була кинута на білборди, кордон був оголений, і Дмитрук через відкритий кордон спокійно перейшов на той бік”, — заявив колишній президент.

Він також додав, що готовий бути притягнутим до відповідальності за це.

“Ми вміємо визнавати свої помилки”, — резюмував Порошенко.

Нагадуємо, що Проросійський нардеп Артем Дмитрук перетнув кордон з Молдовою пішки через пункт пропуску “Паланка”.