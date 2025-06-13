П’ятий президент України Петро Порошенко опублікував фото з підбитим БпЛА і написав, що це російський дрон. Виявилося, що це був український безпілотник.

Допис Петра Порошенка зʼявився на сторінці у мережі Х.

“Цей літачок – трофей з-під Покровська. Його мені привезли друзі, обличчя яких я не можу показати. Крило “вовкулаки” забрали з позицій росіян під Котлиним. Як ви самі розумієте, вони ж і утилізували власників цієї нечисті. Зокрема, такими “Бомберами” росіяни кошмарять наших на Донеччині”, – написав він.

У коментарях волонтер Сергій Стерненко та керівник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут повідомили, що це український безпілотник.

Інші користувачі мережі помітили цікаву деталь: є фото БПЛА, на якому видно український текст. Спочатку Порошенко виставив фотографію з плашкою українською мовою, проте згодом відредагував свій пост та видалив цю світлину.