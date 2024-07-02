Народний депутат Петро Порошенко одягнув сорочку за 2250 євро. Його вчинок викликав обурення, оскільки він з'явився в дорогому одязі на зустрічі з пораненими військовими та вдовами захисників, що додало ситуації особливої цинічності.

На цю деталь звернув увагу блогер Сергій Іванов.

“Overshirt, (куртка-сорочка,— ред.), який ви зараз бачите на тулові Петра— ексклюзивна колекція відомого бренду Ralph Lauren Purple Label. Цей жакет виготовлений вручну в Італії, черпає натхнення з класичних французьких сорочок із своїм утилітарним силуетом. Тканина в ялинку була виткана ексклюзивно для Ralph Lauren з використанням розкішної суміші тонкого льону, тутового шовку та кашеміру”, – написав Іванов.

Наша редакція перевірила — сорочка і дійсно коштує 2250 євро.

“Я розумію, що Петро – людина заможна, має гроші. Недаремно за час війни він увійшов до трійки ТОП-олігархів країни. Але коли ти політик і збираєш з людей гроші як волонтер, треба бути скромнішим”, — пише блогер Сергій Іванов.

Водночас користувачі у мережі дивуються: сорочка на фото з Порошенком зовсім не має вигляд люксової і навряд чи може стільки коштувати.