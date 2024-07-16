За його словами , несправедливо, коли вбивця Цемах на волі у РФ, а український герой розвідник Червінський, який його захоплював, за ґратами в Україні.

Колишній співробітник ГУР Міністерства оборони Роман Червінський отримав підозру від СБУ про перевищення службових повноважень (за ч. 5 ст. 426−1 КК України) 21 квітня минулого року, 24 квітня його затримали. За даними правоохоронців, полковник разом з іншими людьми вирішив самовільно провести спецоперацію із захоплення літака ВКС РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України.

За версією слідства, «операція» відбувалася без узгодження з державними органами та всупереч зауваженням СБУ. Унаслідок дій Червінського Росія отримала дані про розміщення військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і 23 липня 2022 року завдала удару по аеродрому Канатове. Унаслідок атаки загинув командир частини, 17 захисників дістали поранення. Україна втратила два бойові винищувачі, серйозно постраждали злітна смуга та інша техніка і будівлі.

За словами самого Червінського, після відмови ГУР займатися операцією її готувала СБУ, а його з командою залучили на останньому етапі для «допомоги з професійного погляду».

У листопаді минулого року The Washington Post пов’язала Червінського з підривом російського газопроводу Північний потік. Його адвокат сказав, що полковник «здивований» інформацією.

28 грудня прокуратура повідомила колишньому розвіднику Червінському про нову підозру. За даними слідства, 2020 року він спробував заволодіти 100 тисячами доларів, видаючи себе за впливового чиновника Державної фіскальної служби.