Експрезидент України та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що йому знову не дозволили виїхати за кордон — цього разу на Мюнхенську безпекову конференцію.

Заява оприлюднена на офіційній сторінці “Європейської солідарності” у Facebook.

За словами Попрошенка, у Верховній Раді йому пояснили недопуск на конференцію тим, що отримали інформацію від керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що пʼятому президенту України нібито загрожує смертельна небезпека: одразу після перетину польського кордону, а особливо у Мюнхені.

Порошенко додав, що у нього була запланована низка зустрічей, зокрема у польському Сеймі, з шістьма президентами та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Колишній президент назвав ситуацію “дипломатичним провалом”.

“Йдеться про Україну, а не про поїздки депутатів. Влада прийняла рішення, що вона блокує нашу участь як опозиції”, — сказав він.

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