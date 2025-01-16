Народного депутата, пʼятого президента України, Петра Порошенка знову не випустили за кордон. Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що прикордонники Волинського загону не пропустили експрезидента країни, незважаючи на те, що його поїздка була офіційно затверджена.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“На цей раз відзначилися чиновники 6 Волинського прикордонного загону, для яких владна вказівка вартує більше, ніж ясна і чітка норма статті 26 Закону “Про статус народного депутата України”, згідно якої конституційні права і свободи народного депутата не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану”, – написав Головань.

Адвокат також зазначив, що прикордонники не змогли пояснити причину заборони на виїзд Порошенка. За їхніми словами, експрезидент не зміг надати документи, що підтверджують підстави для поїздки за кордон.

“Чого саме “не зміг надати” Петро Порошенко? Прикордонники про це мовчать, а тому знову будемо з’ясовувати цю таємницю в суді”, – наголосив адвокат.

Заяву адвоката прокоментував і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який підтвердив, що Порошенко дійсно мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії в Брюсселі, що відбувалося 13-14 січня.

За словами Стефанчука, депутат самостійно вирішив залишитись в Україні, оскільки був присутній на засіданнях Верховної Ради в дні, на які було заплановано відрядження.

“Причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома”, — зазначив спікер.