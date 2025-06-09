Португалія виграла Лігу націй 2024/25, обігравши Іспанію у фіналі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна Португалії з футболу здобула перемогу в чоловічій Лізі націй сезону 2024/25, обігравши Іспанію у фіналі, що завершився серією пенальті.

Обидві команди досягли фіналу, перемігши своїх суперників: Португалія виграла у Німеччини, а Іспанія – у Франції. Іспанці вразили всіх, здобувши перемогу в найгольовішому матчі в історії Фіналів чотирьох, вигравши з рахунком 5:4, хоча й дозволили французам забити три м’ячі після того, як вели 5:1.

Цей фінал став для Португалії вже другим: у 2019 році команда також здобула трофей. Іспанія ж грала у фіналі втретє поспіль, маючи статус чинного чемпіона.

У матчі Іспанія відкрила рахунок на 21-й хвилині: після навісу Ламіна Ямаля Мартін Субіменді зумів вразити ворота, незважаючи на спроби Мікеля Оярсабаля та Ніко Вільямса.

Португалія швидко зрівняла рахунок: на 26-й хвилині захисник Нуну Мендеш точно пробив у кут воріт. Проте на перерву команди пішли з перевагою Іспанії: Педрі протягнув м’яч і віддав пас Оярсабалю, який забив між ніг голкіперу Діогу Кошті.

У другому таймі Португалія знову зрівняла рахунок: після прострілу з лівого флангу м’яч відрикошетив від іспанського гравця і дійшов до Кріштіану Роналду, який забив свій 138-й гол за збірну.

Основний час завершився з рахунком 2:2, а додатковий час не приніс змін. У серії пенальті Португалія виявилася сильнішою: форвард Іспанії Альваро Мората не реалізував свій удар, тоді як півзахисник Рубен Невеш пробив вирішальний пенальті точно.

Фінальний рахунок: Португалія – Іспанія 2:2, 5:3 по пенальті. Голи забивали Мендеш (26), Роналду (61) – Субіменді (21), Оярсабаль (45).

Ця перемога зробила Португалію єдиною командою в історії Ліги націй, яка вигравала турнір двічі. Іспанія ж втратила титул, програвши вдруге у фіналі Ліги націй – раніше у 2021 році вона поступилася Франції.

Ця перемога стала для Португалії першою за 21 рік над Іспанією, востаннє це сталося на Євро-2004. Після того команди провели п’ять матчів, у яких Іспанія здобула три перемоги і двічі була нічия.

Це також перша поразка Іспанії з березня 2023 року, коли вони програли Шотландії у відборі (0:2). Після цього іспанці виграли 22 з 24 матчів, включаючи перемоги у Лізі націй сезону 2022/23 та на Євро-2024.