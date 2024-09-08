Про це повідомляє португальське видання Sic Noticias.

За цією інформацією, останнє транспортування, яке завершилося у п’ятницю, продовжилося “після тривалого періоду невизначеності та переговорів”.

У свою чергу видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну шість російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. Більше того, один із них вийшов з ладу через аварію.

У листопаді 2023 року гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає “вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити” у цьому процесі.

“Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України”, — йдеться в публікації.

Повідомляється, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, тобто без попереднього ремонту. Гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.