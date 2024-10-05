Португалія підтвердила повну підтримку євроінтеграційних прагнень України та готовність надавати всебічну допомогу нашій державі на шляху до членства у ЄС.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

У п’ятницю, 4 жовтня, у Лісабоні відбулася зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до ЄС на чолі з Першим заступником голови Вадимом Галайчуком з їхніми колегами з Комісії з європейських справ Асамблеї Республіки.

“Португальська сторона висловила захоплення прогресом України у підготовці до переговорного процесу щодо членства, який було досягнуто у найскладніших умовах боротьби проти російського вторгнення”, — йдеться у повідомленні.

За словами Президента Комісії Тельмо Фарія, інтеграція України у ЄС буде “здобутком для всієї європейської спільноти у політичній, економічній та безпековій площинах та має розглядатися як можливість посилити автономію угруповання у багатьох сферах.