Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

01 вересня 2024 року о 05:50:56 Головний центр спеціального контролю зафіксував ледве відчутний землетрус поблизу Криму, в східній частині Чорного моря, на глибині 6 км.

Коливання відчувалися лише окремими людьми в приміщеннях, але не становлять загрози для населення України.

  • ДСНС показали наслідки ракетного удару по готелю у Краматорську
  • Агресор вдарив по готелю у Краматорську, в якому перебували іноземні журналісти
  • НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині