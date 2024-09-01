Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
01 вересня 2024 року о 05:50:56 Головний центр спеціального контролю зафіксував ледве відчутний землетрус поблизу Криму, в східній частині Чорного моря, на глибині 6 км.
Коливання відчувалися лише окремими людьми в приміщеннях, але не становлять загрози для населення України.
- ДСНС показали наслідки ракетного удару по готелю у Краматорську
- Агресор вдарив по готелю у Краматорську, в якому перебували іноземні журналісти
- НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині