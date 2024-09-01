Вранці біля Кримського півострова стався слабкий землетрус, який не загрожує населенню України.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

01 вересня 2024 року о 05:50:56 Головний центр спеціального контролю зафіксував ледве відчутний землетрус поблизу Криму, в східній частині Чорного моря, на глибині 6 км.

Коливання відчувалися лише окремими людьми в приміщеннях, але не становлять загрози для населення України.