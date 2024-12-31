Правоохоронці будуть реагувати на порушення комендантської години в новорічну ніч. Порушників затримуватимуть і доставлятимуть до відділень поліції для з'ясування обставин.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

За словами Ахрамєєва, усі наряди поліції реагуватимуть на перебування людей на вулиці під час комендантської години.

Однак, за його словами, правоохоронці ставитимуться з розумінням до людей, які мають обґрунтовані причини для перебування на вулиці, наприклад, звернення до лікарень чи інші нагальні потреби.

Він також зазначив, що за порушення комендантської години “на жаль, не передбачена відповідальність”

З 24 грудня до охорони громадського порядку було залучено максимальну кількість поліцейських, зокрема в місцях масового скупчення людей та на автошляхах країни. Ахрамєєв додав, що в кожному регіоні є свої специфічні умови служби, зокрема в областях, де тривають бойові дії або які знаходяться в прикордонній зоні.