26 січня 2025 року співробітник Центрального управління Служби безпеки України (СБУ) збив дитину на пішохідному переході в місті Васильків Київської області.

Інцидент стався 23 січня, і про нього першим повідомив народний депутат Олександр Дубінський, посилаючись на інформацію своїх підписників.

Дубінський стверджував, що працівник СБУ був п’яним під час ДТП, а постраждалий хлопець перебуває в тяжкому стані в одній із лікарень Києва. Проте у пресслужбі СБУ уточнили, що дитину оперативно доправили до НДСЛ «Охматдит», де їй надали необхідну медичну допомогу, і зараз її стан є задовільним.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження, яке ведеться співробітниками Державного бюро розслідувань та Національної поліції. Посадовцю СБУ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У пресслужбі СБУ зазначили, що такі дії співробітника є неприпустимими, і Служба забезпечує об’єктивне розслідування та надає всебічну допомогу правоохоронним органам.