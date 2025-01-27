Інцидент стався 23 січня, і про нього першим повідомив народний депутат Олександр Дубінський, посилаючись на інформацію своїх підписників.
Дубінський стверджував, що працівник СБУ був п’яним під час ДТП, а постраждалий хлопець перебуває в тяжкому стані в одній із лікарень Києва. Проте у пресслужбі СБУ уточнили, що дитину оперативно доправили до НДСЛ «Охматдит», де їй надали необхідну медичну допомогу, і зараз її стан є задовільним.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження, яке ведеться співробітниками Державного бюро розслідувань та Національної поліції. Посадовцю СБУ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У пресслужбі СБУ зазначили, що такі дії співробітника є неприпустимими, і Служба забезпечує об’єктивне розслідування та надає всебічну допомогу правоохоронним органам.
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