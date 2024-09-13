У Дніпрі слідчі обласної поліції притягнули до кримінальної відповідальності двох посадовців через завищення вартості паркування, що завдало громаді збитків на суму понад 9 млн гривень.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

“Директор одного з департаментів Дніпровської міської ради та керівник ТОВ налагодили схему заволодіння коштами дніпрян, завищивши тарифи на паркування у 6 разів”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2018 році директор одного з ТОВ вніс неправдиві відомості до офіційних документів та встановив завищені тарифи за паркування автомобілів, а директор департаменту підписав ці документи, затвердивши завищену вартість паркування автомобілів у місті. Внаслідок цих дій громада втратила 9,2 млн гривень.