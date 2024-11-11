Посадовицю Львівської обласної МСЕК запідозрили у недостовірному декларуванні майна

Про це повідомили у ДБР.
Вона не вказала в декларації за 2023 рік, що користується автомобілями BMW X5 та Mercedes GLE 2023 року, оформленими на родичів.
Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. А також “орендує” місце у паркінгу розташованому в її домі.
Посадовиця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.
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