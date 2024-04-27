Вночі 27 квітня російські війська атакували Салтівський район Харкова, спрямовуючи свої постріли на територію психлікарні. В результаті одна з пацієнток отримала поранення, їй посікло голову уламками скла.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили двома ракетами, що призвело до виривів у понад п’ять метрів завглибшки на місці влучань.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медичний заклад з РСЗВ С-300, повідомили у поліції.

“Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент влучання перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси», — йдеться у повідомленні.

Поранена внаслідок удару жінка 1970 року народження, зазначили у поліції.

“Вдарили ракетою, повилітало скло. Було дуже страшно, за хворих, за себе. Б’ють по цивільних об’єктах. Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Перелякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Попадали, обійнялися”, — розповідає медсестра.

Перевести пацієнтів в укриття не встигли: перший удар стався менш ніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги, розповіла медична сестра Вікторія Беляєва.